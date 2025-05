El cardenal guatemalteco Álvaro Ramazzini cree que la inmigración será una prioridad para el Papa

“No estoy preocupado porque sé que no sucederá nada que nuestro Señor Jesucristo no permita. Al final, él es el amo y nosotros somos sus siervos", indicó el cardenal guatemalteco Álvaro Ramazzini en una entrevista publicada por Chicago Tribune .

El miércoles 7 de mayo, el cardenal guatemalteco Álvaro Leonel Ramazzini Imeri participará en su primer cónclave, la reunión que celebra el Colegio Cardenalicio de la Iglesia católica para elegir al nuevo Papa, y se espera que el nacido en la ciudad capital muestre el mismo espíritu con el que ha guiado su ministerio desde hace décadas.

Para el cardenal de 77 años, es importante que el Evangelio (La doctrina que incluye salvación, santificación y curación) no se predique "en abstracto", por lo que su objetivo debe de ser llegar a todos los migrantes, pobres e indígenas en las tierras altas de Guatemala; considerando que desde 2012 es el obispo de la Diócesis de Huehuetenango.

El único cardenal de Guatemala que participará en el cónclave del 2025 confía en que la inmigración será una prioridad para el próximo sumo pontífice, tomando en consideración que defender a los inmigrantes fue una prioridad del papa Francisco, quien fue el encargado de nombrar cardenal a Álvaro Ramazzini en enero del 2019.

Según el guatemalteco, ser elevado a la máxima jerarquía de la Iglesia Católica Romana no lo perturbó en ningún momento. Sin embargo, el obispo de Huehuetenango se percató que Guatemala está luchando contra la "agitación política y sigue siendo un punto caliente de migración hacia Estados Unidos", por lo que su compromiso cambió.

Las declaraciones de Ramazzini antes del cónclave

“Es un deber de conciencia para los cardenales, ahora que tenemos la responsabilidad de nombrar un nuevo Papa, que no perdamos de vista que hemos estado avanzando por un camino y que este camino necesita seguir creciendo”, dijo Ramazzini cuatro días antes de que los cardenales católicos se reúnan para elegir al sucesor de Francisco.

"Estoy hablando de apoyar, acoger y proteger los derechos de los migrantes", agregó Ramazzini durante una entrevista citada por el diario estadounidense Chicago Tribune, donde el guatemalteco dijo que la iglesia tiene que abogar por todas las personas obligadas por la pobreza a migrar a lo largo de rutas controladas por criminales.

De acuerdo con el cardenal guatemalteco, los migrantes a menudo son extorsionados o traficados, por lo que la Iglesia Católica debería ayudarlos "con refugios y cualquier otra ayuda humanitaria", con el objetivo de presionar a las autoridades para que surja una nueva reforma migratoria integral que benefice a los desamparados.

"Pero esto no lo hemos logrado", afirmó Ramazzini durante la entrevista con el medio estadounidense. "No lo logramos con el presidente Bill Clinton, no lo logramos con el presidente Barack Obama, no lo logramos con el presidente Joe Biden y mucho menos lo lograremos con Donald Trump", agregó el guatemalteco el sábado 3 de mayo.

Aún así, el cardenal guatemalteco Álvaro Ramazzini considera que la Iglesia no debería abandonar a los inmigrantes: "Es más, las autoridades del Vaticano deberían abogar por la justicia social, la paz y relaciones económicas más justas entre los países que comenzaron a ganar prominencia y alcanzaron nuevas alturas bajo Francisco", añadió.

"Hay una línea de continuidad en el tema de migración y estoy seguro que será una tarea para el próximo Papa. Necesitamos ser la voz de todas las personas que a menudo no tienen acceso a grupos de presión a los que nosotros podemos llegar", agregó el cardenal mientras estaba en una orden fundada por un obispo italiano en el siglo XIX.

“Esta es la verdadera espiritualidad, que se alimenta de la oración, de la reflexión sobre la palabra de Dios, pero que tiene que proyectarse hacia el otro. El próximo Papa tendrá sus propias ideas, pero lo importante es que nadie olvide que eso no puede suceder sin poner concretamente en práctica el Evangelio", concluyó el guatemalteco.