Bucks, Clippers, Heat y Nets, los grandes rivales de Lakers por el título NBA en su temporada más incierta

La temporada 2020-2021 de la NBA da inicio este martes 22 de diciembre llena de incertidumbre por la amenaza del coronavirus y con un claro favorito, los Lakers de LeBron James, que intentarán revalidar el anillo frente a rivales como los Bucks de Antetokounmpo y los Nets de Durant.

Tan solo 72 días atrás, ‘King’ James alcanzó el cuarto anillo de su carrera en las finales ante los Miami Heat, con el que Los Ángeles Lakers rindieron tributo al fallecido Kobe Bryant y empataron el récord de 17 títulos de los Boston Celtics.

Los primeros juegos de la temporada regular, que fue recortada de los tradicionales 82 partidos por equipo a 72, enfrentarán el martes a los Golden State Warriors y los Brooklyn Nets, con el retorno de Kevin Durant tras año y medio lesionado, y a los Lakers y sus vecinos los Clippers.

La competición regresa a las canchas de los equipos por primera vez desde que la expansión del covid-19 en Estados Unidos forzó la abrupta suspensión de los juegos entre el pasado marzo y julio.

La NBA logró terminar la pasada campaña resguardándose del virus en la sede “burbuja” de Disney World (Orlando) pero ahora los equipos volverán a viajar y jugar por todo el país en un momento en el que la pandemia ha repuntado con fuerza.

Para minimizar en lo posible el impacto del virus en los equipos, la NBA ha diseñado una serie de medidas preventivas y ha ajustado el calendario para reducir los viajes.

Con el nuevo programa los equipos jugarán consecutivamente entre sí con mayor frecuencia para pasar menos tiempo fuera de sus ciudades.

Para evitar las restricciones de viajes con Canadá, los Toronto Raptors tuvieron que mudarse temporalmente a Tampa, Florida.

Este 22 de diciembre jugarán los Golden State Warriors y los Brooklyn Nets, con el retorno de Kevin Durant tras año y medio lesionado. También jugarán los Lakers de Los Ángeles y los Clippers.

La NBA preveía arrancar la campaña en enero confiando en que los avances en las pruebas de detección y las vacunas contra el virus permitieran recibir de vuelta a los espectadores pero finalmente, acechada por las pérdidas económicas, avanzó el inicio al periodo navideño para no perder sus tradicionales buenas audiencias televisivas.

El adelanto permitirá que los playoffs terminen unos días antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio el 23 de julio, si bien todavía se desconoce si los jugadores de los equipos finalistas podrían competir por la medalla.

Con su rotunda victoria en Disney World (Orlando), los Lakers se presentan como el más firme candidato al anillo frente a un ramillete de equipos aspirantes con dudas todavía por resolver.

Alrededor de LeBron y del pívot Anthony Davis, ambos integrantes del mejor quinteto de la pasada temporada, la franquicia angelina ha reforzado aún más su plantilla incorporando al veterano pívot español Marc Gasol, al base alemán Dennis Schröder y al pívot Montrezl Harrell, a quien arrebataron a los vecinos Clippers.

Para James, que suma 10 presencias en Finales en sus 17 temporadas en la NBA, la presión del favorito no es novedad.

“Personalmente, la diana siempre ha estado en mi espalda, o en mi frente, desde que entré en la liga”, recordó el alero, a punto de cumplir 36 años.

“Y si luego le añades el nombre de los Lakers encima … la diana también ha estado puesta en esta franquicia durante mucho tiempo. Todo el mundo vendrá por nosotros”, reconoció.

Una de las grandes estrellas que ansía jugar sus primeras Finales es el griego Giannis Antetokounmpo, quien recibió el premio al Jugador Más Valioso (MVP) las dos últimas campañas pero se estrelló en playoffs con sus Milwaukee Bucks.

En Brooklyn, los Nets contarán por primera vez con su flamante dúo formado por Kevin Durant y Kyrie Irving mientras que los Heat han mantenido el bloque con el que alcanzaron sorprendentemente las Finales, encabezado por Jimmy Butler y Bam Adebayo.

This is my home, this is my city.. I’m blessed to be able to be a part of the Milwaukee Bucks for the next 5 years. Let’s make these years count. The show goes on, let’s get it. 🤎🙏🏽 pic.twitter.com/895tCBE9RK

— Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) December 15, 2020