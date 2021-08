´Canelo´ Álvarez peleará contra Plant en noviembre en Las Vegas

Álvarez, 56-1 con dos empates y 38 nocauts, busca su octava victoria consecutiva. Venció al británico Callum Smith por decisión unánime en diciembre de 2020 por las coronas de la AMB y el CMB y agregó el título de la OMB hace tres meses al vencer al británico Billy Joe Saunders.

Por su parte, Plant, 21-0 con 12 nocauts, ganó la corona de la FIB al derrotar al venezolano José Uzcategui por decisión unánime en enero de 2019. Desde entonces, ha defendido su título tres veces, la más reciente venciendo a su compatriota Caleb Truax por decisión unánime en enero.

A Canelo únicamente le hace falta el cinturón de la Federación Internacional de Boxeo en la división de las 168 libras, el cual ostenta Caleb Plant, por lo que el estadunidense también podría resultar el monarca de la división si vence al mexicano y se queda con las diademas del CMB, AMB y OMB, actualmente en poder del tapatío.

En el inter la presión estuvo en el terreno de Plant, pues mientras se negaba a firmar el contrato se comenzaron algunos acercamientos con campeones semicompletos como Artur Beterbiev o Dmitry Bivol.

Sin embargo, con el tiempo extra se pudo allanar el camino para aterrizar la contienda por el indiscutido. Canelo enfrentará en Plant su octavo campeón del mundo consecutivo.

🇲🇽 Este 6 de noviembre vamos a poner al boxeo de México en todo lo alto. ¡Vamos por el cinturón que nos falta!

🇺🇸 This Nov 6th we’ll put mexican boxing on top. Going for the missing belt!#Undisputed #CaneloPlant@Hennessy @ValueGF pic.twitter.com/cxOjrZbzJh

— Canelo Alvarez (@Canelo) August 19, 2021