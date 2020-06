Casos de coronavirus incrementan un 15% en Orlando y se encienden las alarmas de la NBA

El pasado 18 de junio se realizaron 2 mil 253 pruebas de coronavirus en Orlando y un total de 316 dieron positivo; esto significa un incremento del 15%.

Hace dos semanas se habían realizado 2 mil 732 test y 56 habían sido positivos. Florida, en general, suma tres días consecutivos con más de tres mil casos positivos de coronavirus diarios.

“Mi consuelo es que nuestros muchachos no van a estar en la ciudad de Orlando. Estarán en el campus durante casi toda su estanciahasta el final de la temporada, y llegarán allí en vuelos no comerciales”, dijo Michelle Roberts, directora ejecutiva del evento.

#COVID19 Update:

✅316 cases since yesterday

✅Order requiring facial coverings, effective 6/20

✅New testing sites in Apopka, Zellwood and more: https://t.co/K06XjJ5ypC

✅Applications for Individual and Family Assistance Program will reopen on 6/22: https://t.co/vdn63TbbjH pic.twitter.com/cihLbfJz8G

— Orange County FL (@OrangeCoFL) June 18, 2020