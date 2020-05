Coronavirus: Floyd Mayweather rompe la cuarentena y se va de fiesta a Arizona

Floyd Mayweather, quien es reconocido por su trayectoria en el mundo del boxeo y por sus excentricidades, fue visto el 23 de mayo en una discoteca de Arizona.

Entre música, baile, bebidas y una gran cantidad de personas, se encontraba Floyd Mayweather. El vídeo en el que se le ve ha circulado en redes sociales durante este domingo.

Aunque el clip fue dado de baja en el perfil de la disctoteca, sitios como TMZ lo insertaron en sus publicaciones para dar a conocer el evento del que Mayweather fue parte. Los comentarios en Twitter a propósito de la publicación de TMZ no han tardado en surgir.

