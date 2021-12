De la política al ring: Un alcalde y exconcejal brasileño resolvieron sus diferencias en una pelea de MMA

El exconcejal Erineu Alves da Silva le llamó al alcalde de Borba, Simão Peixoto, “canalla y sinvergüenza”. Como su más recio crítico le dejó clara su ineficencia como autoridad.

Pero por curioso que parezca la situación no se quedó así no más. Decidieron resolverlo no en forma diplomática ni ante la opinión pública, sino sobre un ring.