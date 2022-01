Djokovic contraataca y pide entrenarse para el Open de Australia

Sin embargo, el número uno mundial del tenis asistió sin mascarilla el día siguiente en Belgrado a una ceremonia con jóvenes jugadores, según una publicación de la federación local de tenis.

Djokovic había aterrizado el miércoles en la noche en Melbourne, tras un viaje de 25 horas con una conexión en Dubái.

La entrada de extranjeros a Australia está prohibida salvo contadas excepciones y los viajeros que consigan una visa deben tener un esquema de vacunación contra el covid completo o una dispensa médica.

La estrella del tenis está detenido desde el jueves en la mañana, pese a su petición de ser trasladado hacia otro centro que le permita entrenar antes del Abierto de Australia.

Aunque el tenista logró una prórroga para evitar su deportación, no está claro si el proceso le va a permitir participar en el torneo, que se disputa entre el 17 y el 30 de enero y que Djokovic ha ganado en nueve ocasiones.

Retenida igual que “Djoko”, la tenista checa Renata Voracova abandonó Australia este sábado después de la anulación de su visado también por motivos sanitarios.

En un video que fue filtrado el sábado, el director Tenis Australia, Craig Tiley, afirma que su organización hizo “todo lo que pudo”.

“Hay muchos dedos acusadores y mucha gente culpando, pero os puedo asegurar que nuestro equipo ha hecho un trabajo increíble”, afirmó en un video publicado en el portal de Sunday Herald Sun.

El dirigente del tenis australiano explica que la organización eligió no abordar la cuestión públicamente debido al recurso judicial presentado por Djokovic contra su expulsión.

La federación de tenis, organizadora del Open de Australia, ha sido acusada de inducir a error a los jugadores sobre las exigencias de vacunación anticovid vigentes para entrar en el país.

En una comunicación a los tenistas publicada por varios medios australianos, la asociación aseguraba que las personas no vacunadas podían conseguir una exención si demostraban una infección reciente de covid-19.

Pero el gobierno australiano precisó que esta disposición solo es aplicable para residentes en Australia, pero no para los ciudadanos extranjeros que quieran entrar en el país. Además, indican que comunicaron esto a Tenis Australia en noviembre.

El caso proyecta dudas sobre el resto de la temporada, especialmente en Estados Unidos, que también exige la vacunación para entrar a su territorio.

Happy New Year! Wishing you all health, love & joy in every moment & may you feel love & respect towards all beings on this wonderful planet.

I've spent fantastic quality time with loved ones over break & today I'm heading Down Under with an exemption permission. Let's go 2022!

