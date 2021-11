Djokovic llega a la final Masters 1000 de París con suspense y hace historia

Djokovic y Hurkacz se habían enfrentado en dos ocasiones con anterioridad, ambas con victoria del balcánico, pero no lo hacías desde hace dos años, cuando se midieron en Wimbledon en 2019.

Hurkacz, que este viernes selló su pase a las finales ATP de Turín con su victoria en cuartos de final, salió sin presión ante Djokovic y le arrebató el primer set por 6-3 en 33 minutos.

Este resultado despertó a la bestia que lleva dentro Djokovic, que reaccionó con un rosco en la segunda manga, 6-0 en 29 minutos.

Con la semifinal igualada, también llegó la igualdad en el juego del tercer set, con el polaco perdiendo su servicio en el cuarto juego (3-1) y con Djokovic haciendo lo propio en el séptimo (4-3). El número 1 dispuso de una bola de partido en el décimo juego pero el polaco aguantó y empató a 5.

Ya en el ‘tie break’ Djokovic no desaprovechó la segunda oportunidad que tuvo y se impuso por 7-6(5), después de 1 hora y 18 minutos de lucha.

This crowd is ready to get involved 🗣️

🎥: @TennisTV | @DjokerNole | #RolexParisMasterspic.twitter.com/3ZBvvmSbrG

— ATP Tour (@atptour) November 6, 2021