Sergi Barjuan se despide del Barça admitiendo que “recularon demasiado” ante el Celta

“Cuando todo sale al revés y estás obligado a hacer tres cambios por lesión, tienes que alterar todo el orden del equipo. En la segunda parte no hemos sabido ir hacia arriba. No es excusa. Hemos reculado demasiado, no hemos tirado la presión y los jugadores que han salido no sabían cómo situarse”, admitió en rueda de prensa.

No quiso hablar sobre las lesiones de Ansu Fati, Eric García y Nico González, “el club hará un parte médico”, y dijo que su sucesor, Xavi Hernández, tiene “su papeleta y su trabajo” a partir del próximo lunes.