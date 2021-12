Djokovic no disputará la ATP Cup en Sídney, según prensa serbia

La ATP Cup, una competición por naciones organizada por la ATP, marca el pistoletazo de salida de la temporada en el circuito masculino.

Djokovic mantiene aún la duda sobre su participación en el Abierto de Australia (17-30 de enero), el Grand Slam que ha conquistado en nueve ocasiones, y que podría suponerle su 21º ‘grande’.

Pero para ser autorizado a entrar en Australia y participar en el torneo, los jugadores, su entorno y los miembros de su equipo deben estar vacunados.

Según Blic, ‘Nole’ podría anunciar a final de año su decisión sobre su participación en el primer Grand Slam de 2022.

An honor to receive my very own Serbian stamp. Thank you to my generous country for this rare gift! I’m humbled!! Excited to share we’ll partner with the Serbian National Postal Service on @novakfoundation projects for every child to have the opportunity to attend preschool 🙏🏼 pic.twitter.com/Ww8Zma95NU

— Novak Djokovic (@DjokerNole) December 17, 2021