Dos clavadistas chinas de 13 años logran oro y plata en el Mundial

Con este doblete, China sigue arrasando en las pruebas de clavados del Mundial, donde se ha quedado con las nueve medallas de oro hasta ahora concedidas. Quedan cuatro títulos por otorgarse en esa disciplina.

Chen Yuxi se convirtió en la campeona mundial más joven en la plataforma de 10 metros desde hace 28 años. En 1991, otra china, Fu Mingxia, se coronó siendo todavía más joven, con apenas 12 años.

13 years old and already on top of the 🌏. China’s Chen Yuxi was in a league of her own as she captured gold in the Women’s 10m Platform. Completing a Chinese double, another 13-year old, Lu Wei took the silver. #Diving #FINAGwangju2019 pic.twitter.com/Sq2N6Xns2y

— FINA (@fina1908) July 17, 2019