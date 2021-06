El aparatoso accidente que sufrió el español Pedro Acosta en el GP de los Países Bajos

El escenario del incidente fue el siempre peligroso recorrido que tiene la pista TT de Assen, localizada en esa región en Holanda y que es conocida por ser la catedral del Moto3.

Junto a otros tres pilotos, Ryusei Yamanaka, Stefano Nepa y Ricardo Rossi, el favorito al título y líder mundial, Pedro Acosta chocaron entre si al finalizar los terceros libres de la mañana.

Four riders down at the final chicane 💢@37_pedroacosta, @riccardorossi54, @stefanonepa82 and @yamanaka_ryusei involved, with all riders conscious #Moto3 | #DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/F6GN4Lw4Qe

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 26, 2021