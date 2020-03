El mundo del deporte sigue en vilo por el coronavirus

La oleada de cancelaciones, aplazamientos o reprogramación de competiciones deportivas continúa, especialmente en Italia, el país de Europa más afectado por la epidemia, con 3 mil 89 casos confirmados y 107 fallecidos, según el último balance.

La vuelta de la segunda semifinal de la Copa de Italia de fútbol, entre Nápoles e Inter de Milán el jueves, fue aplazada, un día después del aplazamiento de la primera, que debían jugar el miércoles Juventus y AC Milan.

El gobierno italiano se propone evitar al máximo las aglomeraciones de gente y las multitudes y cobra fuerza la hipótesis de jugar todos los partidos a puerta cerrada, al menos las dos próximas semanas.

En igual situación está el ciclismo, un deporte en el que Italia debe acoger varias carreras en marzo: Strade Bianche (cerca de Siena el 7 de marzo), la Tirreno-Adriático (11 al 17 de marzo) y, sobre todo, la Milán-San Remo del 21 de marzo.

El equipo australiano Mitchelton-Scott, que cuenta en sus filas con los británicos Adam y Simon Yates, anunció este miércoles que no tomará parte en las carreras italianas. Tampoco en la París-Niza y lo justificó por su “deber de proteger la saludad y el bienestar” de corredores e integrantes de la formación.

The Make the Beat World Tour's time in Barcelona has come to an end! 😔

But #Miraitowa and Someity had so much fun! 🤗

From the incredible Olympic venues to the luscious Spanish architecture, it was amazing!

To the next city! 🔜#UnitedByEmotion @Olympics @Paralympics pic.twitter.com/PSxDluxkln

— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) March 3, 2020