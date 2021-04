El piloto Jorge Martín sufre traumatismo severo en el cráneo durante el GP de Portugal

El piloto Jorge Martín es atendido después de caer durante el GP de Portugal. (Foto Redes).

Charte señaló en declaraciones a la plataforma digital DAZN que Jorge Martín “ha tenido un traumatismo severo de alta energía con varias vueltas de campana; inicialmente estaba consciente en el suelo y cuando lo han comenzado a atender los médicos en el punto del incidente, pareció perder ligeramente la consciencia”.

“La evolución en pista ha sido normal, neurológicamente, siempre ha estado consciente y orientado pero con mucho dolor”, continúa en su declaración Charte.

“El diagnóstico inicial de Jorge Martín es traumatismo cráneo encefálico, con politraumatismo de importancia y posibilidad de varias fracturas, seguramente en mano y pie. Aquí no lo hemos podido determinar porque la calidad de los aparatos de radiografía no es buena y por ese motivo hemos decidido llevarlo al Hospital de Faro para realizar TAC completo de todo el cuerpo”, confirma Charte.

“Inicialmente el pronóstico no es grave, es reservado, y habrá que ver a lo largo del día de hoy cómo evolucionan las contusiones que ha tenido y sabremos si hay más fracturas o no. No sé si las fracturas requerirán intervención quirúrgica, aunque hay una que no me gusta mucho pero quiero tener un escáner, que será mucho más fidedigno, y nos dirá si ha de pasar por el quirófano o no”, declaró Ángel Charte, quien confirmó que esa lesión que le preocupa “sería la de una mano, pues la exploración de la rodilla, inicialmente, es normal”.