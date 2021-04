Hamilton obtiene su pole 99 de su carrera en Ímola; Pérez segundo en la parrilla

El monesgasco Charles Leclerc (Ferrari) acompañará a Verstappen en la segunda línea en el circuito mítico de Ímola, el domingo, seguidos por el francés Pierre Gasly (AlphaTauri) y el australiano Daniel Ricciardo (McLaren).

El otro piloto Mercedes, el finlandés Valtteri Bottas, partirá en la octava plaza.

En el primer gran premio del año en Baréin, el 28 de marzo, fue Verstappen quien se hizo con la pole, antes de inclinarse en carrera, quedando detrás de Hamilton, septuple campeón del mundo y por tanto ya líder del campeonato.

Corriendo en casa en Italia, pero sin su público habitual, debido a que la prueba se desarrolla a puerta cerrada, Ferrari vio a su segundo piloto, el español Carlos Sainz Junior, hacerse solo con la undécima plaza, una decepción.

En cuanto al otro español, el campeón del mundo de 2005 y de 2006, Fernando Alonso, de regreso a la Fórmula 1 a sus 39 años con Alpine, partirá desde la decimoquinta posición, otra pequeña decepción, cuando su compañero francés Esteban Ocon saldrá desde la novena.

La otra escudería local, AlphaTauri, terminó con un sabor agridulce, entre el buen resultado de Gasly y el accidente de Yuki Tsunoda. El japonés, que afronta a sus 20 años su segundo gran premio en Fórmula 1, chocó la parte trasera de su monoplaza contra un muro. Aunque los daños fueron reparados, partirá último.

McLaren colocó a sus pilotos, el australiano Daniel Ricciardo y el británico Lando Norris en los puestos sexto y séptimo en la parrilla, mientras que el belga-canadiense Lance Stroll (Aston Martin) partirá décimo.

