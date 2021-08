El ugandés Joshua Cheptegei gana los 5.000 metros y logra su primer título olímpico

Los otros dos títulos olímpicos conseguidos por Uganda se dieron también en atletismo, para John Akii-Bua en 400 metros vallas de Múnich-1972 y para Stephen Kiprotich en el maratón de Londres-2012.

Cheptegei, que tiene el récord del mundo fijado en 12:35.36 desde agosto de 2020, aspiraba en estos Juegos a un doblete 5.000-10.000 para confirmarse como rey del fondo.

Con un oro y una plata, su reto no se cumplió, pero el triunfo de este viernes 6 de agosto le permite terminar con un buen sabor y estrenar su palmarés de títulos olímpicos.

Hace cinco años, en Rio de Janeiro, Cheptegei había terminado en posiciones de diploma olímpico, octavo en los 5.000 metros y sexto en los 10.000.

El español Mohamed Katir (13:06.60), que había firmado el mejor crono de las semifinales, fue octavo en la final.

Congratulations Joshua Cheptegei on winning that #Gold for #UGANDA👏👏at the #Olympics in the 5,000-metre men's finals. We are so proud of you! #StrongerTogether | #Tokyo2020 | #Athletics pic.twitter.com/XrdpMMFsqp

— JForce Uganda (@JForceUganda) August 6, 2021