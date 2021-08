Atleta guatemalteco, Luis Grijalva Morales, impone récord nacional y centroamericano en Tokio 2020

Además, según el COG, logró la marca para el World Athletics Championships que se llevará a cabo en Oregón en 2022.

El deportista, que nació en Guatemala, pero cuando tenía un año sus padres migraron a los Estados Unidos, salió contento desde el inicio de la carrera. Y no era para menos. Había logrado hacer historia para la nación que decidió representar al avanzar a la final de los 5000 metros.

Guatemala no tenía representación en esta especialidad desde la década de 1980 y Grijalva llegó para salir con la frente en alto, y sobre todo, imponer una nueva marca nacional y centroamericana.

En los primeros 1000 metros Luis Grijalva cronometró 2:39.9 y marchaba en el puesto 12; mientras que en los 2000 el tiempo fue de 5:16.3 (14). En los 3000 el crono fue 7:56.6 (14), en los 4000, 10:34.9 (11) y en los 5000, final, su tiempo fue 13:10.0. Ingresó en el puesto 12 de 16.

Con este resultado Grijalva superó un récord que él mismo había impuesto en una competencia previa. El deportista guatemalteco vio cómo se coronaron atletas de élite como Cheptegei, que se quedó con la presea dorada, así como Mohammed Ahmed, de Canadá, con la plata y Paul Chelimo con el bronce.

El 3 de agosto pasado Grijalva Morales, de 22 años, comenzó a escribir su historia al clasificar por primera vez en esta prueba a una final olímpica.

The first Latino to ever be in the 5k Final and he’s only 22.

See you in 2024 🇬🇹 https://t.co/GZGre2EePz

— J. (@j8war) August 6, 2021