“Es un gilipollas y un mentiroso”: El bochornoso comentario en televisión con el que se refirieron a Novak Djokovic

“Lo mires por donde lo mires, es una pena que otros le apoyen”, continuó. “Eso es, quiero decir, es gilipollas”, argumentó el presentador.

“Como salir cuando sabes que eres positivo – de covid-19 -. Bueno, no creo que ni siquiera fuera positivo”, aseguró Maddern.

“Tiene una puta excusa de mierda y luego cayó sobre sus propias putas mentiras. Es lo que pasa, ¿no? Eso es lo que pasó”, apuntó Amor. “Y luego él marcando que no fue a España”, continuó el comunicador.

“Creo que se va a salir con la suya”, dijo Amor a Maddern quien le dio la razón: “Oh, lo va a hacer. Se va a salir con la suya”. “Creo que la mayoría de la gente justa diría: ‘Mira, el tipo es un gilipollas’. ¿Hicimos lo correcto con él? No lo sé”, se preguntó Amor. “No. No lo creo”, respondió Maddern.

“La Fuerza Fronteriza lo jodió. Ese es el problema, ¿no?”, dijo Amor. “No creo, no creo que se haya ganado nada metiéndolo en el hotel de inmigración”, admitió.

“No, pero el problema es que cómo justificas que la persona que está en el mismo avión con él también tenga…”. Amor no terminó su frase. “No se puede justificar, pero lo cierto es que la vida nunca es justa”.

“Esa pobre chica checa que fue enviada a casa. Cazada y enviada a casa”, se rio Amor, refiriéndose a Renata Voracova, a la que las autoridades australianas le cancelaron la visa y tuvo que abandonar el país.

Por ahora el número uno del tenis mundial sigue su preparación para el Abierto de Australia e incluso ya fue incluido en los sorteos de este torneo.

Mientras tanto, a Djokovic lo investigan por posiblemente haber mentido mentido para poder ingresar en el país.

Should tennis player Novak Djokovic's entry visa be cancelled and he be made to leave Australia?

51% YES

31% NO

18% DK

N=500, nationwide, online 12th Jan

Novak Djokovic:

27% Positive opinion

43% Negative

30% Dk

— John Utting (@johnutting) January 11, 2022