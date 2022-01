La dura crítica del griego Tsitsipas a Novak Djokovic: “Ha jugado con sus propias reglas y hace pasar por idiotas a la mayoría de tenistas”

Inmerso en un pulso jurídico con las autoridades australianas, el número uno mundial aún corre el riesgo de ser expulsado de Australia, lo que le impediría participar en el primer Grand Slam de la temporada, que comienza el lunes.

“Lo que es seguro es que ha jugado con sus propias reglas”, criticó Tsitsipas. “Eso exige mucho arrojo y pone en peligro todo el torneo… No creo que haya muchos tenistas que hubiesen hecho lo mismo”, añadió el griego.

“Yo he elegido venir acá (siguiendo las reglas sanitarias) y estar preparado para lo siguiente, sin tener que pensar en nada más. Novak ha elegido otra cosa. Eso no quiere decir forzosamente que mi manera de actuar sea la buena y la suya la mala, es solo la percepción de cada uno”, insistió el número 4 del mundo.

El griego, que perdió contra Djokovic en la última final de Roland Garros, en su primera en un Grand Slam, indicó que casi todos los jugadores presentes en Melbourne están vacunados.

