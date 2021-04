Escalofriante video: Así fue la lesión de pierna de Chris Weidman durante una pelea en la UFC

La velada de la UFC de la noche del sábado dejó unas impactantes imágenes luego que el peleador de Estados Unidos, Chris Weidman protagonizó una escalofriante escena al partirse la pierna en dos durante su combate contra Uriah Hall.

El hecho ocurrió durante el UFC 161 en Jacksonville, Florida, en una pelea que apenas duró unos segundos y que pasó a la historia por ser la primera en la que un luchador gana su combate sin dar ni un solo golpe.

Tras el campanazo inicial, Weidman se acerca a Hall y le lanza una fuerte patada baja, cerca de la rodilla, pero por la fuerza del golpe, y la potencia muscular de su oponente, se fractura la tibia y peroné.

Alerta: imágenes fuertes se recomienda discreción

The first fighter in @ufc history to win without a single strike thrown #UFC261 pic.twitter.com/zxyu5XhYu3

— danawhite (@danawhite) April 25, 2021