Espectacular inauguración en los juegos olímpicos juveniles de Suiza

La tercera edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno, en los que compiten atletas de entre 15 y 18 años, dio comienzo este jueves en Lausana, sede del Comité Olímpico Internacional (COI) desde hace más de un siglo, con una ceremonia en la Vaudoise Aréna, la nueva pista de hielo local.

Tras un espectáculo de música, danza y acrobacias circenses en el que no faltó el sonido de los tradicionales “alphorn” (trompas alpinas típicas de Suiza), la presidenta del país, Simonetta Sommaruga, quien asumió el cargo el pasado 1 de enero, declaró inaugurados unos Juegos que finalizarán el 22 de enero.

El presidente del COI, Thomas Bach, también participó en la ceremonia con un discurso en el que celebró el “regreso a casa” de los Juegos, dado que Lausana es la sede del comité olímpico desde el año 1915.

Los terceros juegos juveniles de invierno, que suceden a los de Innsbruck 2012 y Lillehammer 2016, cuentan con un número récord de atletas (1.783), procedentes de 79 países, entre ellos naciones debutantes en este evento como Ecuador, Pakistán, Albania o Tailandia.

España envía una delegación de 24 jóvenes atletas, entre ellos el esquiador de travesía Ot Ferrer, subcampeón del mundo cadete en esta modalidad deportiva (que por primera vez es olímpica) y hoy encargado de portar la bandera española en el tradicional desfile de enseñas nacionales.

