Este es el nuevo recorrido del Tour de Francia 2020 tras el cambio de fecha

Salida el 29 de agosto en Niza y final el 20 de septiembre en París: las nuevas fechas del Tour de Francia fueron oficializadas.

El calendario inicial, que preveía el comienzo a finales de junio, fue cambiado debido a la pandemia del coronavirus. Nunca el Tour de Francia había comenzado tan tarde en el calendario desde su creación en 1903.

El período de suspensión de las competiciones internacionales se prolongó un mes, hasta el 1 de julio, anunció también la UCI al término de su reunión con todas las partes, equipos, corredores y organizadores.

