Este fue el último tuit que publicó Kobe Bryant

James, que jugó de visitante con los Lakers el partido de liga ante los Sixers de Filadelfia, logró anotar canasta de dos puntos cuando faltaban 7:22 minutos del tercer periodo y llegó a los 18 que necesitaba para superar la marca de Bryant (33.643).

El alero estrella de los Lakers lo hizo con una penetración perfecta tras recibir asistencia de su nuevo compañero esta temporada el pívot Anthony Davis.

El vídeo del campo de inmediato dio a conocer la marca conseguida por James y los seguidores de los Sixers, puestos de pie, le tributaron una gran ovación, mientras la estrella de los Lakers se iba a un tiempo muerto para darles la mano con sus compañeros.

En el momento que James consiguió la canasta de la nueva marca, los Lakers estaban abajo en el marcador con una desventaja de 20 puntos (74-54), que no pusieron superar y al final perdieron por 108-91.

Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother 💪🏾 #33644

— Kobe Bryant (@kobebryant) January 26, 2020