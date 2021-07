Estos son los detalles de la dura lesión que sufrió Conor McGregor y del tiempo que le llevará su recuperación

Conor McGregor fue operado el domingo 11 de julio de la fractura de tibia y peroné que sufrió el sábado 10 de julio durante el primer asalto ante Dustin Poirier.

El irlandés fue retirado del octágono en camilla. La lesión que sufrió ocurrió después de que falló un puñetazo y cuando dio un paso atrás se torció el tobillo de una manera impactante.

En un principio informaron que creían que la lesión había sido en la parte inferior de la tibia, pero al final se confirmó que también afectó el peroné.

El mánager del irlandés, Audie Attar, explicó en su cuenta de Twitter que “Conor se está recuperando después de tres horas de cirugía, que fue exitosa y reparó fracturas de tibia y peroné”.

Agregó: “Entre sus médicos se encontraba el DR. Neal El Attrache de Kerlan-Jobbe y el otro ortopedista de Conor desde hace mucho tiempo, el cirujano Dr. Milton Little de Cedars-Sinai”, detalló.

“Ambos doctores son confidentes que con el tiempo se recuperará por completo”, sentenció el agente del luchador.

Por su parte McGregor publicó en la misma red social: “¡Recién salido de la sala de operaciones, chicos! ¡La cirugía fue excelente! ¡Me siento tremendo! ¡6 semanas en muleta y volveremos a construir! ¡Vamos! Dios los bendiga”.

Just out of the surgery room guys! Surgery went excellent! Feeling tremendous! 6 weeks on crutch and we build back! Let’s go! God bless 🙏

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 12, 2021