Federer sobre el futuro de su carrera: “no tengo una bola de cristal”

Federer cayó ante el búlgaro Grigor Dimitrov por primera vez en siete partidos. El suizo venía de perder en julio la final de Wimbledon, un encuentro en el que desperdició dos puntos de partido sirviendo por el trofeo ante Novak Djokovic.

El tenista que tiene cinco títulos en Estados Unidos, abandonó la cancha antes del inicio del quinto set para pedir atención médica en la parte alta de su espalda, aunque no quiso achacar la derrota a una lesión.

“La sentí todo el tiempo, pero podía jugar con ella, fue mi culpa no haber ganado”, dijo en la conferencia de prensa respondiendo cortante, sin entrar en detalles. “Este momento pertenece a Grigor no al estado de mi cuerpo”.

“Hice lo mejor que pude, no estaba tan mal como para rendirme, Grigor fue mejor, luché con lo que tenía”.

Federer perdió cinco puntos de quiebre en el décimo juego del cuarto set ante Dimitrov, que le rompió el servicio en dos oportunidades en el quinto antes de sellar la victoria.

“Tuve momentos en que estaba al frente todo el tiempo, tuve la posibilidad de volver en el cuarto. El comienzo no fue ideal, el del quinto tampoco, me quedé atrás, fue difícil”, señaló.

