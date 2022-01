Federer y Djokovic felicitan a Rafa Nadal por su histórico 21º Grand Slam

“Es fantástico, nunca hay que subestimar a los grandes campeones. Tu increíble increíble ética de trabajo, compromiso y espíritu de lucha son una gran inspiración para mí y para muchos jugadores”, añadió el suizo, ausente en Australia por una lesión de rodilla.

Federer se mostró “orgulloso de compartir esta era” del tenis con Nadal y “honrado de haber podido jugar un papel” para empujar a Nadal a sobrepasarse “tal como has hecho tú conmigo durante estos 18 años”.

Y finalizó: “Estoy seguro que quedan ante ti otros éxitos. Pero por el momento, ¡aprovecha éste!”.

Por su parte, Djokovic, que no pudo jugar el Abierto de Australia tras ser deportado por las autoridades de ese país por no estar vacunado contra el covid, coincidió en destacar “la impresionante combatividad” del español.

“Felicidades a @RafaelNadal por su 21º Grand Slam. Un éxito increíble. Como siempre, una impresionante combatividad que ha prevalecido una vez más”, tuiteó el número 1 del ranking, que añadió en su mensaje la palabra en español “¡Enhorabuena!”.

El serbio destacó “el extraordinario tenis” visto durante todo el torneo y “las dos finales excepcionales”, felicitando también a la australiana Ashley Barty, ganadora en la categoría femenina.

Congratulations to @RafaelNadal for 21st GS. Amazing achievement. Always impressive fighting spirit that prevailed another time. Enhorabuena 👏🏆👍 @Medwed33 gave it his all out there and played with the passion and determination we have come to expect from him. pic.twitter.com/DsOvK8idNc

— Novak Djokovic (@DjokerNole) January 30, 2022