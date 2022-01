Rafa Nadal conquista el Abierto de Australia, un histórico 21º título de Grand Slam

Sólo tres mujeres pueden presumir de más títulos de Grand Slam: Margaret Court (24), Serena Williams (23), Steffi Graf (22).

En términos de partidos ganados, el Abierto de Australia es el segundo mejor ‘Grande’ para Nadal (detrás de Roland Garros), pero el que menor número de títulos le había proporcionado.

Ha ganado dos (2009 y 2022) en seis finales, mientras que Djokovic ganó las 9 finales que jugó en Melbourne.

Ambos tenistas jugaron en 2012 la final más larga de torneos de Grand Slam, cuando el serbio se impuso en 5 horas y 53 minutos.

Esta final en Melbourne entre Medvedev y Nadal suponía una revancha de la ganada por el tenista balear al ruso en el US Open en 2019. Con más experiencia en finales, Medvedev se llevó los dos primeros sets, pero Nadal tiró de coraje para apuntarse los tres siguientes y pasar a la posteridad.

