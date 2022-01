VIDEO | Impactante accidente en paracaídas del legendario Travis Pastrana, exícono de los X Games

“Fue un truco que no salió según lo planeado, lo que provocó en un aterrizaje forzoso de un paracaidista que saltó del Hotel Hyatt. El hombre herido fue tratado de inmediato en estado grave, pero estable a Broward Health”, comentó al respecto el jefe de bomberos de la localidad para el medio de espectáculos TMZ.

“Tuve la oportunidad de hacer un salto BASE con una configuración muy fácil. De un edificio alto con un gran rellano. Tenía a los mejores en el negocio aquí dándome los mejores consejos, pero una serie de eventos desafortunados me llevaron a estar en un mal lugar. Por lo general, brillo cuando la mierda golpea el ventilador, pero esta vez fui yo quien ‘golpeó el ventilador’. Voy a hacer una recuperación completa”, escribió el propio medallista de los X Games en su cuenta de Instagram

“Probablemente tenga que usar un catéter como Johnny Knoxville por un tiempo… En general, por muchas malas decisiones que tomé bajo el paracaídas, estoy feliz de que no haya ido peor. Mi agradecimiento al dueño del edificio… haremos que se vea increíble… Y mis disculpas a la comunidad de salto BASE por hacer que sea más difícil divertirse con objetos increíbles”, agregó a manera de broma.

Pastrana cosechó 11 preseas doradas durante su carrera en el freestyle de motocross y fue la primera persona en realizar un doble backflip en moto durante la edición del 2006 en Los Ángeles.

Here is the video from Travis Pastrana’s base jumping accident, see his Insta for more information, get well soon Travis 💙 #199 pic.twitter.com/SoNWK7VsaQ

— No Silence Moto (@nosilencemoto) January 28, 2022