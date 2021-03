Hamilton gana la batalla a Verstappen en el Gran Premio de Baréin

Hamilton salió segundo en la parrilla, detrás del holandés Max Verstappen, que había dominado en todas las sesiones de ensayos libres y en la de clasificación, pero que en la carrera acabó segundo.

El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) fue tercero y completó un primer podio sin sorpresas en el circuito de Sakhir.

Tras sucesivas paradas en ‘boxes’, Verstappen tenía ocho segundos de retraso respecto a Hamilton, a dieciséis vueltas para el final.

El holandés, cuyo monoplaza mostró un mayor rendimiento que el resto en los ensayos de pretemporada de hace dos semanas, consiguió adelantar al británico, pero al superar los límites en una curva tuvo que dejar pasar a Hamilton, que ya mantuvo el primer puesto.

Verstappen se queda así con la frustración de ver escaparse la victoria en un final espectacular, seguido en el lugar por un reducido número de espectadores, compuesto por personas vacunadas contra el covid-19 o que se han curado de la enfermedad.

Verstappen, tercero en 2019 y 2020, parece un serio contendiente para Hamilton, que aspira en 2021 a un nuevo título que le permita establecer un nuevo récord y dejar atrás la igualdad a siete que tiene ahora con Michael Schumacher.

With four laps to go, Max takes almost certain victory from Lewis

And then hands it back to him moments later #BahrainGP 🇧🇭 #F1 @LewisHamilton @Max33Verstappen pic.twitter.com/PJoXhaCjHd

— Formula 1 (@F1) March 28, 2021