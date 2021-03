Verstappen supera a Hamilton en terceros ensayos libres de Baréin

Antes de las calificaciones, un fin de semana perfecto continúa para Verstappen. Tras haber dominado el viernes los ensayos libres 1 y 2, el holandés reincidió con un tiempo de 1 minuto, 30 segundos y 577 milésimas, la mejor marca de estos primeros ensayos libres del año.

El holandés superó al británico Lewis Hamilton (Mercedes), septuple campeón del mundo y actual poseedor del título, en 739 milésimas.

Sorprendente tercero, el francés Pierre Gasly (AlphaTauri) quedó a 1 segundo y 6 milésimas de Verstappen.

El otro Mercedes, del finlandés Valteri Bottas, subcampeón del mundo, fue cuarto, delante del otro Red Bull, del mexicano Sergio Pérez, con el quinto puesto.

Contrariamente al viernes, los McLaren del británico Lando Norris y del otro australiano, Daniel Ricciardo, no estaban en los primeros puestos.

Sexto quedó el fichaje español de Ferrari, Carlos Sainz Jr. Su compañero Charles Leclerc bloqueó sus ruedas y estuvo a punto de sufrir un trompo en una curva, pudiendo evitarlo y ser undécimo.

Sebastian Vettel, cuatro veces campeón del mundo con Red Bull de 2010 a 2013, continúa descubriendo su monoplaza Aston Martin (14º).

Como Aston Martin, la escudería francesa Alpine, la nueva identidad de los Renault, que terminó estos ensayos con el francés Esteban Ocon en el octavo puesto y el español Fernando Alonso, que regresa a la F1 con 39 años, decimoquinto.

Fancy a flying lap with @Max33Verstappen? Of course you do! 🔥🚀 #BahrainGP 🇧🇭 #F1pic.twitter.com/l5D0h3GyTy

— Red Bull Racing Honda (@redbullracing) March 26, 2021