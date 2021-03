Bad Bunny debutará como luchador en WrestleMania el 11 de abril

El artista urbano puertorriqueño Bad Bunny debutará el 11 de abril como luchador en la edición 2021 de WrestleMania, uno de los principales eventos de este deporte de la empresa estadounidense de lucha libre World Wrestling Entertainment (WWE).

Bad Bunny se enfrentará a The Miz, quien le lanzó el reto al intérprete puertorriqueño en su intervención “MIZ TV”, incluido en el programa de televisión Monday Night RAW, transmitido ayer, lunes.

“LOS VEO EN WRESTLEMANIA!!!!!”, tuiteó Bad Bunny.

Hace una semana, The Miz atacó a Bad Bunny con una guitarra por la espalda.

No obstante, Bad Bunny le devolvió el golpe ayer, lunes 22 de marzo, lo que entonces llevó a ambos a pactar el duelo en WrestleMania.

“La semana que viene será la última vez que cruzaré palabras con Bad Bunny porque después de esto su carrera va a terminar, antes que nada, y tal vez estés en la cima de tu carrera musical, pero esta es nuestra zona y te voy a asegurar que WrestleMania será una pesadilla”, dijo The Miz.

Bad Bunny es un fiel seguidor de la lucha libre.

