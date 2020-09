Hamilton logra la pole 95 de su carrera en el inédito circuito de Mugello

“La pista es fantástica, muy exigente físicamente, pero genial para pilotar. Podríamos haber empujado incluso un poco más, pero el viento nos paró al final”, declaró el británico, muy satisfecho.

El sextuple campeón del mundo logró el récord del circuito con 1min 15seg y 144/1000, en una pista donde los monoplazas disputarán un Gran Premio de F1 por primera vez.

Los dos Mercedes quedaron delante de los dos Red Bull, ya que Alexander Albon se hizo con la cuarta plaza.

“El fin de semana es por ahora satisfactorio para nosotros, creo que podemos estar contentos con esta tercera posición”, señaló Verstappen, el único capaz de arrancar una victoria a Mercedes este año, junto a Pierre Gasly (Alpha Tauri) la semana pasada.

El francés partirá desde una decepcionante 16ª plaza. El vencedor sorpresa de hace una semana en Monza, formaba parte del primer grupo de pilotos eliminados en la Q1.

