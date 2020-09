Zverev primer finalista del Abierto de Estados Unidos al vencer a español Carreño

Zverev (7º de ATP), primer alemán en la final del US Open desde Michael Stich en 1994, derrotó a Carreño (27º de ATP) por 3-6, 2-6, 6-3, 6-4 y 6-3 en tres horas y 22 minutos de juego sobre la pista principal de Flushing Meadows, (Nueva York).

En un dramático giro de guión, Zverev (7º de ATP) pasó de bordear una humillante derrota a levantar por primera vez en su carrera un 2-0 en contra y clasificar a su primera final de Grand Slam.

“Veía el marcador, dos sets en contra, y era increíble. Estaba en una semifinal donde se suponía que era el favorito y pensaba que no hay forma de que esté jugando tan mal”, recordó Zverev, de 23 años.

“Sabía que tenía que jugar mejor. Nunca había remontado dos sets en contra, pero estoy muy contento de haberlo hecho en este escenario, en semifinales de Grand Slam”, señaló.

“No podría ser más feliz pero todavía hay un paso más que dar”, recalcó el alemán, cuyo mejor resultado hasta ahora en un ‘Major’ eran las semifinales del Abierto de Australia a principios de año.

Para Carreño, que nunca había dejado escapar un 2-0 en contra en 10 partidos de Grand Slam, fue una cruel segunda eliminación en semifinales del US Open, donde también perdió en la edición de 2017 ante el sudafricano Kevin Anderson.

