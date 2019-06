“Hercúleo”, “invencible”, “extraterrestre”, la prensa internacional alaba a Nadal

“Un récord totalmente loco para el español”, agrega el deportivo “L’Équipe”, que recuerda que Nadal estaba “tan lejos de conseguirlo hace solo dos meses” que su gesta es “un sueño”.

En la habitual columna que firma en el diario el extenista sueco Mats Wilander, asegura que el secreto del éxito del español en Roland Garros es “un cerebro, un corazón y cojones”, con esta última palabra escrita en español.

“Invencible Nadal”, titula “Le Parisien” en su portada, mientras en páginas interiores coincide en el “hercúleo” con “L’Équipe”.

“Rafa Nadal prosigue con la escritura de su leyenda”, agrega el rotativo que recuerda que el español asesta un nuevo golpe en la carrera que mantiene con el suizo Roger Federer y el serbio Novak Djokovic para convertirse en el mejor jugador de la historia.

“Un extraterrestre en Roland Garros”, titula “Le Figaro”, que asegura que “mientras el estadio de Roland Garros se está modernizando, su palmarés sigue inmóvil”.

La prensa deportiva italiana celebra este lunes en sus portadas el duodécimo triunfo del español Rafa Nadal en el Roland Garros y define a la leyenda de la tierra batida como un “rey” capaz de lograr una “estrepitosa docena” de coronas en París.

“Estrepitosa docena” es el titular elegido por “La Gazzetta dello Sport” para comentar el nuevo triunfo de un Nadal que luce 18 títulos Grand Slam en su palmarés y que para el periódico italiano “desafía” al suizo Roger Federer, que suma 20 “grandes”.

Merci @rolandgarros for this amazing experience. 12!! Still can't believe it pic.twitter.com/iNj8Me4iRJ

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) June 9, 2019