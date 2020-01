Kobe Bryant: hasta el balón le rindió homenaje en la jornada más triste de la NBA

Fanáticos se reúnen para llorar la muerte de la leyenda de la NBA Kobe Bryant en un mural cerca del Staples Center en Los Ángeles, California, un día después del trágico accidente. (Foto Prensa Libre: AFP).

Se disputaron ocho encuentros en los que rindieron homenajes a Kobe. Jugadores lloraron la muerte del ex basquetbolista, incluso uno de ellos no pudo jugar por la tristeza.

La National Basketball Association (NBA) decidió no suspender la jornada luego del fallecimiento de Kobe. El homenaje más recurrente fue el de guardar silencio y no jugar los primeros 24 segundos del partido en memoria del gran jugador número 24.

San Antonio Spurs y Toronto Raptors comenzaron el partido aguantando el balón durante 24 segundos. La organización ofreció un vídeo tributo durante la última aparición de la leyenda de los Lakers en San Antonio.

Toronto Raptors y San Antonio Spurs deciden que la primera posesión (24 segundos) se agote completamente en homenaje a Kobe Bryant. https://t.co/gCVFyMoCES — Martin Santana (@Marnsantana) January 26, 2020

Los Trail Blazers honraron a Bryant con 24 segundos de silencio antes del partido y, de igual forma, agotaron la posesión de 24 segundos al comienzo. Acto seguido, los Pacers tardaron 8 segundos en reanudar el juego, en honor del otro número que portó Kobe en Los Lakers.

A powerful moment in honor of Kobe. After the Grizzlies took a 24-second violation to begin the game, the Suns took an 8-second violation. Devin Booker was moved to tears. pic.twitter.com/YikW0sY4rr — SportsCenter (@SportsCenter) January 26, 2020

En el cartel publicitario del legendario Madison Square Garden estaba puesta la figura de Bryant: el campo de los Knicks siempre fue uno de los escenarios preferidos de Mamba, que tiene el récord anotador en esa cancha, con 61 puntos en el 2009.

Bryant también disputó su primer Partido de las Estrellas allí en 1998, cuando otro legendario, el exbase Michael Jordan, hizo su última aparición como miembro de Chicago Bulls.

El base de los Nets de Brooklyn, Kyrie Irving, se retiró del campo antes del partido. Él y Kobe Bryant eran muy amigos.

En la gala de los Grammys que se celebraba en el Staples Center las camisetas retiradas de Kobe brillaron en lo más alto del pabellón durante toda la velada.

Kobe Bryant's jerseys are illuminated in the rafters of the Staples Center during the Grammys. pic.twitter.com/Db2Y6u8BT1 — ESPN (@espn) January 27, 2020

El ayuntamiento de Los Angeles rindió tributo a la estrella Laker iluminando el edificio de oro y morado a las 8:24 de la noche, en memoria de Kobe y su hija Gianna.

Los Angeles City Hall lit in purple and gold starting at 8:24 p.m. this evening in memory of Kobe Bryant, his daughter, Gianna, and all who suffered in today’s tragedy. pic.twitter.com/ptoBAse62Y — The Laker Files (@LakerFiles) January 27, 2020

El duelo entre Los Angeles Lakers y los LA Clippers, programado para el martes 28 de enero en el Staples Center, fue pospuesto, anunció la NBA este lunes después de la trágica muerte del exastro Kobe Bryant.

Extraño suceso

En el partido entre los Raptors y Spurs por la NBA, un curioso evento ocurrió en un intento de triple que hizo recordar a la leyenda de basquetbol.

El base de Toronto Raptors Kyle Lowry se elevó desde la línea de tres para dejar con la boca abierta a todos. El balón rebotó extrañamente contra el aro para elevarse de forma atípica sobre la canasta, justo en el segundo 24 de posesión, uno de los dorsales que lució Bryant durante su histórica carrera.

CREER O REVENTAR 👀

Primera posesión de Raptors-Spurs. Intento de triple. La pelota pega en el aro y salta hacia el reloj, QUE SE DETUVO A LOS 24 SEGUNDOS, uno de los números de Kobe Bryant…

Y sí, la pelota lo amaba 🏀❤️ 📹 @PanarinNYR pic.twitter.com/jXIL8Irxxp — Diario Olé (@DiarioOle) January 27, 2020

