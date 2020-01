Muerte de Kobe Bryant: lo que se sabe del accidente de helicóptero en el que murió la leyenda de la NBA junto a su hija de 13 años y otras 7 personas

Junto a ella, las etiquetas #RIPMamba y #RIPKobe se hicieron eco de una inesperada noticia que conmocionó mucho más allá del mundo del deporte: la muerte de la leyenda de la NBA a los 41 años en un accidente de helicóptero en Calabasas, Estados Unidos.

Junto a él viajaban su hija Gianna, de 13 años, y otras siete personas.

Las autoridades forenses del condado de Los Ángeles informaron el lunes que recuperaron tres cuerpos y que estos fueron transportados a un centro forense para examinar e identificarlos.

Se investigan las causas del accidente, pero reportes meteorológicos destacaron la niebla y baja visibilidad existente en la zona en el momento del siniestro.

Un conjunto de audios entre los controladores aéreos y el piloto analizados por la prensa local mostraron que este recibió una autorización especial para volar en un clima de niebla y condiciones no óptimas.



Bryant jugó durante 20 temporadas con Los Angeles Lakers, fue cinco veces campeón de la NBA y está considerado como uno de los mejores jugadores en la historia de la liga estadounidense.

El alguacil del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, confirmó en la tarde del domingo que en el helicóptero viajaban ocho pasajeros junto al piloto y que todos habían fallecido.

Sin embargo, se negó a revelar sus identidades a la espera de que los forenses concluyan su trabajo.

“Sería extremadamente irrespetuoso saber que tu ser querido ha muerto y enterarte a través de TMZ”, criticó Villanueva.

TMZ, un conocido sitio web especializado en celebridades, había publicado poco antes la noticia de que el exjugador de la NBA Kobe Bryant era una de las víctimas, lo que fue confirmado después por la municipalidad de Calabasas, donde se registró el accidente.



Además de Bryant, en el helicóptero también viajaba su hija Gianna, de 13 años, tal y como confirmó la NBA en un comunicado en el que expresó su devastación por la noticia y envió sus condolencias a la esposa del deportista, Vanessa, y el resto de la familia.

Otra de las víctimas era John Altobelli, entrenador de beisbol de 56 años de la escuela comunitaria Orange Coast College (OCC), según un comunicado del centro educativo.

En el helicóptero también viajaban Alyssa y Keri, hija y esposa de Altobelli.

Alyssa y Gianna eran compañeras de equipo en Mamba Sports, una academia deportiva fundada por Bryant.

Según confirmó OCC, el helicóptero viajaba desde el condado de Orange -donde Bryant vivía con su mujer y sus cuatro hijas- hasta la ciudad de Thousand Oaks -donde se encuentra la academia- para asistir a un partido en el que iba a jugar Gianna.

“Era algo que John (Altobelli) hacía con frecuencia, volar junto a Kobe para asistir a los partidos con su hija”, le dijo a CNN Ron La Ruffa, entrenador de OCC.

En el accidente también murió Christina Mauser, entrenadora de baloncesto femenino en una escuela primaria de la ciudad californiana de Newport Beach, tal y como confirmó su marido en redes sociales.

Medios estadounidenses dieron a conocer otros dos nombres, los de Sarah y Payton Chester, madre e hija y residentes del condado de Orange.

“Mientras el mundo llora la pérdida de un atleta dinámico y humano, yo lloro la de dos personas igual de importantes“, escribió en Facebook Todd Schmidt, director de la escuela a la que asistía Payton Chester.

Ara Zobayan también ha sido reseñado en los medios como el piloto, de acuerdo a escritos de homenaje que sus allegados han publicado en línea.

De acuerdo al New York Times, Zobayan era un piloto comercial de helicóptero e instructor certificado de vuelo, como muestra su expediente en la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) que citó el diario.

Volar en helicóptero era una rutina habitual para Bryant incluso desde su etapa de jugador en activo. Por ejemplo, lo utilizaba para acudir a cada partido que disputaba en el estadio Staples Center con Los Angeles Lakers.

Según afirmó en varios medios, el motivo para elegir este medio de transporte no era otro que esquivar las horas de tráfico por carretera y reducir así el impacto que suponía para sus lesiones físicas estar varias horas sentado en un automóvil.

Poco antes de las 10:00 am hora local (18:00 GMT), el helicóptero se estrelló en una zona montañosa de Las Virgenes Road en Calabasas, una ciudad al noroeste de Los Ángeles en el estado de California en la que vive un buen número de famosos y estrellas del deporte.

Bomberos de Los Ángeles y agentes de policía se desplazaron al área para extinguir las llamas en las que quedó envuelto el helicóptero e iniciar las tareas de rescate de posibles sobrevivientes.

Daryl Osby, el jefe de bomberos del condado de Los Ángeles, dijo que el accidente tuvo lugar en una zona de tan difícil acceso que su equipo tuvo que escalar para llegar.

Los restos estaban dispersos “en un área del tamaño de un campo de fútbol americano”, explicó a los medios.

“Nuestros bomberos caminaron hasta el lugar del accidente con su equipo médico y mangueras para extinguir el difícil incendio, ya que incluía el incendio forestal… y el del helicóptero”, dijo Osby.

“No fue exactamente como el sonido de una explosión, pero fue como un fuerte estallido. Sonaba como un helicóptero, pero sonaba como un avión, como si fuera fuerte”, le dijo Gavin Masak, un vecino de la zona, a CBS News.

“Cuando salí, vi humo en la colina, pero no era como una gran nube de humo negro, era gris”, añadió el testigo.

#Update Downed aircraft is a helicopter. Flames extinguished. #Malibu deputies at crash site looking for survivors, 4200 blk Las Virgenes Rd #Calabasas #LASD pic.twitter.com/eixLhGhLyE

— LA County Sheriffs (@LASDHQ) January 26, 2020