KSI reta a Justin Bieber: “Creo que sería una pelea justa”

KSI y Justin Bieber podrían enfrentarse en el ring. (Foto Prensa Libre: AFP)

Bieber acaparó las cámaras en la previa de la pelea que ganó KSI, quien previo a subirse al ring para enfrentar a Logan ya había mandado un mensaje muy claro al intérprete de “Sorry”.

En una entrevista ofrecida a TMZ Sports, KSI habló sobre sus futuros enfrentamientos después de pelear con Logan Paul.

“No sé cuánto peso sea capaz de ganar Justin Bieber, pero creo que sería una pelea justa”, dijo Eddie Hearn, promotor de KSI.

“Es solo cuestión de dinero y también de ambición de lograr algo diferente. La gente ama boxear”, añadió.

Mientras llega la respuesta de Bieber, KSI disfruta del triunfo por decisión dividida frente a Logan.

I think Justin Bieber should fight KSI.

