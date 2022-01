Kyrgios y Kokkinakis ganan la final de dobles del Abierto de Australia

“Es un sueño hecho realidad. Estoy super feliz y no sé ni lo que no estamos viviendo. Pero sé que este gran chico (Kokkinakis) va a salir de fiesta esta noche. ¡Chicas, allá vamos!”, espetó Kyrgios.

So much is made about Kyrgios fulfilling his potential. If this is the pinnacle of his career—winning a Slam with his best friend in an all-Aussie final in front of home fans—I think he’ll take it. pic.twitter.com/XfcjbhqTfw

— David Kane (@DKTNNS) January 29, 2022