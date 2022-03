La insólita y millonaria oferta que hizo Jack Paul a Will Smith y Chris Rock luego del incidente en la gala de los Premios Óscar 2022

Jake Paul se mantuvo activo en sus redes sociales desde el incidente y escribió sobre el golpazo que le dio Smith a Rock. “Que alguien me llame por teléfono con el representante de boxeo de Will Smith lo antes posible”, publicó en Twitter.

Y cuando Sal Vulcano lo etiquetó sobre una posible pelea entre ambos actores no dudó en escribir: “Tengo US$15 millones para Will Smith y US$15 millones para Chris Rock listos para comenzar. Hagámoslo en agosto en mi cartelera”.

Desde entonces los seguidores de ambas personas no han parado de viralizar más el tema. Hasta ahora se ha tomado como una broma únicamente, pero mientras esto ocurre, el tema, el golpe, ha seguido siendo tema de abierto escrutinio público.

Will Smith, que interpreta al padre de las hermanas Serena y Venus Williams en la película biográfica King Richard, obtuvo el galardón a Mejor Actor y el pasado domingo 27 de marzo vivió uno de los momentos más tensos en la entrega de este premio.

Sin embargo, minutos antes de lograr la estatuilla ya había dado la nota de la noche en la gala. El estadounidense, que recientemente estuvo en Guatemala, atrajo los reflectores del evento después de haberse levantado de su asiento, acercarse al escenario y abofetear al presentador Chris Rock.

I got $15m for Will Smith and $15m for Chris Rock ready to go

Let’s do it in August on my undercard https://t.co/jBYIpHOTk2

— Jake Paul (@jakepaul) March 28, 2022