“Quien manda soy yo”: Portugal enfrentará a Macedonia del Norte en el último obstáculo para llegar a Qatar 2022; quizás el último mundial de Cristiano Ronaldo

Ha agradecido el comportamiento del público asistente al encuentro entre Portugal y Turquía del pasado jueves, que acabó en 3-1, y ha pedido “que mañana den de la misma forma lo mismo” para poder hacer “un buen partido”.

“Si los portugueses estuvieran como estuvieron el jueves, vamos a ganar el juego”, ha insistido.

Ha reconocido que Macedonia del Norte “es un equipo muy organizado”, con puntos fuertes y al que respeta, pero ha asegurado que se les puede ganar.

“Si Portugal tuviera su mejor nivel gana a cualquier equipo del mundo. Macedonia es la que nos toca. Vamos a ganar porque queremos mucho estar en el Mundial y es el juego de nuestras vidas también”, ha recalcado.

Este martes han entrenado en Oporto los convocados de la selección lusa, donde también ha participado Pepe, que había estado de baja por covid y que no pudo jugar contra Turquía.

Competidor insaciable, Cristiano Ronaldo tratará de romper la última barrera que le separa de Qatar 2022, la sorprendente Macedonia del Norte, que juega contra Portugal en Oporto este martes 29 de marzo a las 12.45 de Guatemala por una plaza mundialista.

Si los campeones de la Eurocopa 2016 ganan, jugarán su decimosegundo torneo internacional consecutivo, el décimo de ‘CR7’.

El Mundial de Qatar (21 de noviembre al 18 de diciembre) le permitiría entonces entrar en el exclusivo club de los futbolistas que han jugado cinco fases finales de la Copa del Mundo.

Después de perder contra Serbia por 1-2 y quedar segunda clasificada de su grupo, la selección lusa se enfrentó la semana pasada a la de Turquía y, al ganar por 3-1 en el Estadio do Dragão (Oporto), pasó a la última fase de la repesca, en la que se medirá con Macedonia del Norte en el mismo estadio. El ganador del duelo se clasificará para el Mundial de Catar 2022.

Ante las preguntas de los periodistas sobre si este será su último campeonato en caso de pasar, el capitán de la selección portuguesa se mostró tajante: “Yo soy quien mando”.

“Muchos hacen esta pregunta. Quien va a decidir mi futuro soy yo. Si me apetece jugar más, juego, y si no me apetece jugar, no juego”, respondió.

Thank you @Cristiano for making my dream com true!

Such a legend, such a Nice guy, the best player ever with no discussion.

Amo-te papai cris 😍❤️🇵🇹#SIMMMMMMMM 😍🇵🇹🔥 pic.twitter.com/puLoeAb4lw

— João Mendes (@jmendezz_7) March 26, 2022