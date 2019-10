LeBron es criticado por culpar al gerente de los Rockets en la polémica China-NBA

James dijo a los periodistas que el gerente general de los Rockets, Daryl Morey, “no estaba al tanto” de lo acontecido en Hong Kong y debería haber mantenido la boca cerrada.

“Muchas personas podrían haber sufrido daños, no solo financieros, sino también físicos, emocionales y espirituales. Así que tengamos cuidado con lo que tuiteamos, decimos y hacemos”, declaró el alero de Los Angeles Lakers en su intento por alimentar un debate cargado que otras figuras de alto perfil de la NBA han evitado.

Sus comentarios fueron elogiados por usuarios chinos en las redes sociales, que han atacado a Morey por meterse en los asuntos internos del país, pero la reacción de los estadounidenses en Twitter fue rápida y dura.

“@KingJames – estás repitiendo la propaganda comunista. China tiene centros de tortura activos y lo sabes”, denunció el senador republicano de Nebraska, Ben Sasse, en referencia al presunto encarcelamiento de hasta un millón de musulmanes uigures.

La virulenta reacción china contra los comentarios de Morey amenaza los lucrativos intereses de transmisión, comercialización y patrocinio de la NBA en el país asiático, donde cuenta legiones de seguidores.

Pero la NBA también está bajo presión de políticos y medios de comunicación estadounidenses que han instado a la liga a no ceder ante las críticas orientales.

Tras sus comentarios iniciales a los periodistas, James, que tiene un lucrativo acuerdo de patrocinio vitalicio con el gigante de ropa deportiva Nike, con grandes negocios en China, intentó aclarar su postura con un par de tuits posteriores.

Let me clear up the confusion. I do not believe there was any consideration for the consequences and ramifications of the tweet. I’m not discussing the substance. Others can talk About that.

“Permítanme aclarar la confusión. No creo que haya habido consideración alguna respecto a las consecuencias y ramificaciones del tuit (de Morey). No estoy discutiendo la sustancia. Otros pueden hablar sobre eso”, escribió el jugador tras regresar de la gira anual de la NBA en China.

Los Lakers de James y los Brooklyn Nets se vieron envueltos en el torbellino al llegar a China la semana pasada para un par de juegos de exhibición de pretemporada después de que Morey tuiteara: “Lucha por la libertad. Apoya a Hong Kong”.

Hong Kong, antigua colonia británica y ahora región china semiautónoma, se encuentra desde hace meses sacudida por manifestaciones de ciudadanos que acusan a Pekín de despojarla de sus libertades. Sin embargo, China retrata a los manifestantes como violentos separatistas y se enfurece ante cualquier interferencia extranjera en el asunto.

James se quejó en sus tuits posteriores, el martes, de que los comentarios de Morey depararon “una semana difícil” para los Lakers en China.

My team and this league just went through a difficult week. I think people need to understand what a tweet or statement can do to others. And I believe nobody stopped and considered what would happen. Could have waited a week to send it.

— LeBron James (@KingJames) October 15, 2019