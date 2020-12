Los Lakers caen ante los Clippers en la jornada inaugural de la NBA

En la noche del 22 de diciembre que recibieron sus anillos de campeón de la pasada temporada, Los Angeles Lakers cayeron por 116-109 ante sus vecinos Clippers, que disfrutaron de una actuación estelar del alero Paul George, con 33 puntos.

Kawhi Leonard, la otra figura de los Clippers, también brilló con 26 puntos mientras que LeBron James sumó 22 puntos y Anthony Davis otros 18 para los Lakers, en el primer juego de NBA desde marzo en el Staples Center de Los Ángeles.

El veterano pívot español Marc Gasol debutó con el uniforme de los Lakers saliendo desde el inicio, aunque se quedó con 0 puntos sin ningún lanzamiento a canasta en solo 12 minutos.

Por el lado de Clippers se estrenó el pívot hispano-congoleño Serge Ibaka, que también partió en el quinteto inicial y sumó 15 puntos y 6 rebotes en 21 minutos.

Antes del juego se celebró la ceremonia de entrega de los anillos de campeón a la plantilla y cuerpo técnico de los Lakers, que derrotaron en octubre a los Miami Heat en las finales en Disney World (Orlando).

Frente a las gradas vacías del Staples Center, antes de recoger su anillo de diamantes cada jugador fue introducido por un vídeo en el que sus familiares les mandaban un mensaje de felicitación.

