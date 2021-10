Los Lakers suman otra frustrante derrota; Nets logran primer triunfo ante Sixers

El equipo de LeBron James, que firmó 25 puntos, y Anthony Davis, que hizo 22 puntos y 14 rebotes, acumula dos derrotas en sendos partidos de esta campaña.

Sumando la pretemporada, los Lakers han perdido los ocho partidos con su nueva plantilla, plagada de fichajes veteranos como Russell Westbrook (15 puntos, 11 rebotes y 9 asistencias) y Carmelo Anthony (16 puntos).

El choque en el Staples Center vivió varios momentos de alta tensión, especialmente cuando Anthony Davis se encaró durante un tiempo muerto con Dwight Howard, que estaba sentado en el banquillo.

Cuando el veterano pívot se levantó de la silla, Davis le agarró del brazo derecho y ambos tuvieron que ser separados por sus compañeros.

“Tuvimos un desacuerdo sobre algo en la pista. Los dos somos muy apasionados de la victoria, queríamos ganar”, dijo Howard. “Ya hemos hablado y no hay problemas entre nosotros”.

Dwight Howard & Anthony Davis on their bench altercation.

"There's no issue between me and him…I didn't even say nothing negative to him. It may have just look like it but that's my brother. And I'm not going to let nobody mess up our relationship." pic.twitter.com/kLw1whoUH8

— Ballislife.com (@Ballislife) October 23, 2021