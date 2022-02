“Me parece increíble que haya guerras”: Medvedev y Nadal se expresaron sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania

“En este momento se entenderá que el tenis a veces no es tan importante. Me desperté con muchas emociones”, dijo Medvedev , que el próximo lunes se convertirá en el número uno del ranking de la ATP.

“Este día ha sido como una montaña rusa con muchos sentimientos“, dijo Medvedev en conferencia de prensa tras vencer al japonés Yoshihito Nishioka en los cuartos de final del torneo de Acapulco.

Por su lado, tras vencer al estadounidense Tommy Paul, el español Rafael Nadal también expresó su opinión sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania.

“Son noticias desoladoras”, dijo Nadal, pero no desde su posición como deportista.

“Yo no puedo opinar como tenista, puedo opinar como ciudadano al igual que cualquier persona. No quiero hablar de culpables o de cuál es el problema, pero sea como sea a estas alturas y en el siglo en que estamos, me parece increíble que haya guerras, no lo puedo comprender, ojalá que se termine lo antes posible. Lo único que deseo es que haya los menos afectados posibles, las menores pérdidas posibles”.

-Sobre su duelo en semifinales-

El pasado 30 de enero, Nadal venció a Medvedev en la final del Abierto de Australia, en un partido que duró más de cinco horas. Este viernes volverán a verse en las semifinales del Abierto de Acapulco.

Medvedev apuntó que será “un honor volver a jugar contra alguien del ‘Big Four’ y recordó que la final de enero en Australia “estuvo muy igualada, pero no pude ganar”, a pesar de que se llevó los dos primeros sets. “Ahora tengo la oportunidad de la revancha, pero Nadal es un jugador asombroso y no será fácil”.

Respecto a este enfrentamiento, que será el número cinco entre el ruso y el español, Nadal apuntó que este partido se jugará en condiciones muy distintas a la final del Abierto de Australia.

“El rival es de máxima exigencia, muy difícil, es el número 1 del mundo, ya vimos lo duro que es ganarle en Australia, está jugando muy bien. Necesito estar a mi cien por cien para tener alguna opción”, remató el español, quinto para la ATP en la actualidad.