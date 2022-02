Novak Djokovic: “No necesito la vacuna para proteger mi cuerpo y no soy una amenaza”

“Basándome en las informaciones sobre la vacuna he decidido no vacunarme. Es mi posición. ¿Va a cambiar? No lo sé, todo evoluciona rápidamente, como vemos en las decisiones de ciertos Gobiernos”, indicó Novak Djokovic en una entrevista que publica este jueves el diario L’Équipe.

“En este momento, no siento la necesidad de hacerlo para proteger mi cuerpo y no tengo la impresión de ser una amenaza para los otros. Vacunado o no, se puede trasmitir el virus. Es mi posición y, para el futuro, mi mente está abierta. Todo es posible”, agregó.