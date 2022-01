Nadal gana a Ruusuvuori y disputará el título en Melbourne ante Cressy

Después no tuvo que jugar en cuartos ante la baja de su rival neerlandés Tallon Griekspoor (65º).

“Mi cuerpo se siente bien, tuve un día extra. Después del tiempo sin jugar siempre hay más preocupación, pero para estar al 100% tengo que ser paciente e intentarlo todo en cada momento”, añadió el español, que buscará en el Abierto de Australia su 21º ‘grande’.

Cressy, 112º del mundo y procedente de las previas, se clasificó a sus 24 años a la primera final de su carrera al derrotar horas antes contra pronóstico al búlgaro Grigor Dimitrov 7-5, 7-6 (11/9).

'I love what I'm doing…..I'm very lucky that I can live from one of my hobbies..I want to enjoy it as much as I can while I still can'

Humble as ever, @RafaelNadal 😊#MelbourneTennis pic.twitter.com/RBwLUirTdi

— Tennis TV (@TennisTV) January 8, 2022