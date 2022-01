Nadal gana y se medirá a Shapopalov en cuartos; Carreño y Badosa eliminados

“El primer set fue desgastante a nivel de nervios. Tuve un poco de suerte al final del tie-break”, dijo Nadal sobre su partido contra Mannarino, que duró 2 horas y 40 minutos.

“Estoy muy feliz de haber sobrevivido a ese primer set, sin ninguna duda”, añadiendo que haber logrado rápidamente un break en la segunda manga había sido “muy importante”, en el paso definitivo a la victoria

Pero si Nadal respondió en octavos, la sorpresa llegó con la derrota del alemán Zverev ante Shapovalov, por 6-3, 7-6 (7/5), 6-3.

El otro partido de cuartos de final de la parte alta del tablero opondrá al francés Gael Monfils (20º) y al italiano Matteo Berrettini (7º).

Monfils se aprovechó de la ausencia de Novak Djokovic, a quien debía medirse teóricamente en octavos, para ganar a otro serbio, Miomir Kecmanovic (77º), por 7-5, 7-6 (7/4), 6-3.

Por su parte, Berrettini se impuso en un disputado partido al español Pablo Carreño (21º), por 7-5, 7-6 (7/4), 6-4.

En el cuadro femenino, el duelo de cuartos de final entre la estadounidense Madison Keys (51ª) y la checa Barbora Krejcikova (4ª) no era el esperado.

Pero Keys demostró las cualidades que le hicieron alzarse al séptimo puesto mundial en 2016 y a la final del US Open en 2017 para ganar a la española Paula Badosa (6ª), por 6-3, 6-1, mientras que la checa, ganadora del último Roland-Garros, se impuso a la doble ganadora bielorrusa de Melbourne, Victoria Azarenka (25ª), por 6-2, 6-2.

Por su parte, la número uno mundial, la australiana Ashleigh Barty, superó los octavos al derrotar a la estadounidense Amanda Anisimova (60ª del mundo), por 6-4, 6-3.

