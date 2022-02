NBA estudia volver a organizar juegos de pretemporada fuera de EEUU este año

“Es algo que estamos estudiando en estos momentos”, agregó.

El comisionado expresó el deseo de que este All-Star marque el comienzo de la fase de real salida de la pandemia, pero destacó que todavía existe demasiada “inseguridad” para poder planear partidos de temporada regular fuera de Estados Unidos.

“No pasará en la temporada regular. Sí es posible que haya partidos de pretemporada en Europa. Existe mucha inseguridad y tenemos que planear esos partidos con mucha antelación. Sin duda, nos encantaría volver a Europa”, afirmó.

En la rueda de prensa, Silver subrayó que la pandemia, entre otros factores, ha aumentado la carga de estrés en los jugadores y consideró que es cada vez más importante proteger su bienestar mental.

“Los problemas psicológicos se multiplicaron en la pandemia, para todos. Es un estrés adicional. Los equipos están poniendo recursos adicionales para trabajar en el bienestar de los jugadores”, afirmó, sin querer comentar casos particulares, como el del australiano Ben Simmons, quien lleva casi un año sin competir alegando problemas personales.

“Hablamos de seres humanos que hacen un trabajo de mucho estrés. Las personas pueden ser muy intensas con ellos”, agregó, al recordar que las redes sociales también representan una importante fuente de presión para los jugadores.

💯 @KarlTowns approached tonight's #MtnDew3PT contest with confidence.

The result? A final-round record of 29 points and a 🏆 pic.twitter.com/Pw8SaVl3K7

— NBA (@NBA) February 20, 2022