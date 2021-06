Nico Ali Walsh, nieto de Muhammad Ali, hará su debut profesional en agosto

La empresa, Top Rank, firmó a Ali Walsh “por varias peleas” y según el sitio, Izquierdazo, su primer combate será el 14 de ese mes, a cuatro rounds en peso mediano.

“Me siento honrado de continuar el legado que mi abuelo empezó hace mucho tiempo”, comentó. “Es una responsabilidad que no debe tomarse a la ligera”, remarcó.

Of note:

– @NicoAliX74's chief second in his corner will be SugarHill Steward, trainer of WBC & Lineal Heavyweight champion Tyson Fury.

– @BobArum promoted 27 of his grandfather's fights, including the epic “Thrilla in Manila” bout vs. Joe Frazier.

