La boxeadora guatemalteca María Micheo va por este título y quiere hacer más historia

La boxeadora guatemalteca María Micheo se prepara para ganar un título más en su carrera. Foto Prensa Libre: Facebook María Micheo.

María Micheo se ha ganado a pulso el mote de “la Imparable”. Nada la detiene, ni la pandemia, ni el cierre del país por esta circunstancia. Su carrera ha continuado y hoy está en las puertas de una nueva hazaña, de algo histórico no solo para ella, sino para el país.

El sábado 17 de julio peleará ante la venezolana Bestalia Sánchez. El premio será el Campeonato Mundial Interino de peso mínimo de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Algo inédito, y sobre todo, algo histórico porque lo hará en su tierra y es la única que hasta ahora podría conseguirlo.

“Me llena de orgullo ser la primera persona de Guatemala en tener esta oportunidad y estoy segura que la conseguiremos”, dijo Micheo.

La pugilista guatemalteca está actualmente en el primer lugar de su categoría en el ranquin mundial de la AMB. Su rival está en la quinta posición, por lo que se prevé una batalla complicada.

“Hemos hecho un buen trabajo hasta ahora. Actualmente vamos con un récord de invicto y hemos ganado a boxeadoras fuertes. Eso hizo que me posicionara como la número uno y me abrió la posibilidad de pelear este título mundial”, expresó Micheo al consultarle.

La pandemia, agregó, provocó que las cosas fueran más complicadas, pero eso no la detuvo para seguir en competencia.

“Antes de la pandemia me preparé para una pelea por un título en Texas, Estados Unidos. Mi preparación estaba a tope. Mantuve mis entrenamientos en casa, en espacios reducidos. Hicimos pruebas de covid constantes, porque no sabíamos en qué momento pelearíamos. Lastimosamente ya no llevó a cabo porque la rival, que era japonesa, no pudo mantener su entrenamiento”, contó.

Pero eso no la detuvo. Viajó a México en donde peleó en diciembre de 2020 con Judith Vivanco. La boxeadora guatemalteca logró en esta ocasión su novena victoria como profesional. Y ahora expone de nuevo su invicto.

Le puede interesar María Micheo peleará por el Título Internacional Absoluto del CMB Carlos Vicente 13 de septiembre de 2019 a las 06:51h

“Es un gran compromiso con todos los guatemaltecos. Es una oportunidad para demostrarles que somos fuertes aunque tengamos las cosas en contra. Si nos unimos y trabajamos fuerte podemos lograr muchas cosas positivas, tanto en lo personal como para el país”, externó la deportista.